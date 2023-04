Il futuro di Rodrigo Becao sarà lontano da Udine. Il calciatore, il cui contratto scadrà nel 2024, ha ormai preso la sua decisione: vuole provare una nuova esperienza e sogna un top club. Il brasiliano auspica, a 27 anni e nel pieno della maturità, calcistica che finalmente possa arrivare quindi la chiamata di una grande squadra per il definitivo salto professionale. Becao e il suo entourage hanno già fatto capire ai friulani la propria volontà. Motivo per cui la prossima estate il calciatore non sarà più incedibile. Certo, l’Udinese è sempre stata una bottega cara, ma i desiderata del ragazzo dovranno per forza essere tenuti in considerazione.

Negli scorsi mesi ci sono stati degli approcci con l’Inter. Ma il profilo del centrale è pure sul taccuino della Roma e del Nottingham Forrest (gli inglesi lo scorso gennaio avevano provato a tesserarlo, tuttavia l’offerta fatta pervenire ad Udine era stata ritenuta troppo bassa). Nei prossimi mesi ci saranno nuovi incontri con i club interessati al giocatore per stabilirne il futuro, visto che pure nelle ultime settimane i contatti con i club interessati, Inter compresa, sono stati mantenuti vivi.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!