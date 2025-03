Finora, in Champions, Thuram e Lautaro hanno giocato insieme appena due partite dall'inizio: a Praga e con il Monaco. Le ultime due del girone unico. Non è detto, però, che domani la Thu-La possa rivedersi in campo dal 1' a Rotterdam.

Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, queste sono ore di riflessione per Inzaghi, soprattutto sul francese. L'ex BMG non è al meglio della forma dopo i problemi alla caviglia (che secondo la rosea non dà più dolore) e allora attenzione a un'eventuale modifica per quanto riguarda il partner del Toro.

Il dubbio - secondo la Gazzetta - è "filosofico": meglio farlo giocare per mettere minuti nelle gambe oppure farlo riposare, magari tenendolo più fresco nel finale di partita? Inzaghi ci ragiona su. In caso di panchina, Taremi appare in vantaggio su Arnautovic.