Il momento delicato della stagione suggerisce massima cautela. E così Marcus Thuram deve valutare con attenzione i prossimi passi da fare per quella caviglia in disordine che ultimamente ne sta condizionando il rendimento.

Dopo lo spezzone con la Juve, ieri il francese si è allenato a parte perché l'articolazione fa ancora male. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, lo staff tecnico e lo staff medico hanno concordato di gestire con estrema prudenza il suo recupero: Thuram lavorerà a parte anche nei prossimi giorni e non è escluso che il suo rientro slitti alla prossima settimana, con la possibilità di saltare la sfida col Genoa di sabato.

Tutto dipenderà dall’evoluzione della caviglia: il fatto di poter avere diversi giorni a disposizione spinge Inzaghi anche a considerare l’idea di far lavorare il francese con calma, puntando al rientro a pieno regime per la supersfida di Napoli. In caso di forfait - secondo la rosea - stavolta potrebbe toccare a Correa far coppia con Lautaro.