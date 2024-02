È di questi giorni l''idea, caldeggiata dal sindaco Beppe Sala, di ristrutturare il Meazza, portando la capienza a 75mila posti e inserendo un quarto anello per un costo complessivo del progetto di 300 milioni.

Inter e Milan - secondo la Gazzetta dello Sport - però si sono mostrate fredde dinanzi a tale ipotesi. I rossoneri hanno da tempo individuato in San Donato il sito dove costruire il nuovo impianto e il progetto appare ormai avviato. E anche i nerazzurri sembrano molto lontani dalle volontà di Sala.

Finora non sono arrivati giudizi sulla novità proposta per il Meazza, anche perché il club non è ancora stato coinvolto. Insomma, i nerazzurri avrebbero, nel caso, gradito essere interpellati. Ma appare impossibile che l'Inter prenda in esame l'idea di farsi carico da sola delle spese senza il Milan anche considerando l'offerta del diritto di superficie citata da Sala. Per cui, a meno che i rossoneri non tornino indietro sulle proprie scelte, Zhang andrà avanti sull'idea Assago-Rozzano, area per la quale vanta un diritto di esclusiva fino al 30 aprile.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!