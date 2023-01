La finale di Supercoppa Italiana potrebbe andare ai calci di rigore e allora c'è da capire chi si presenterà dal dischetto e come sarà la sfida per i due portieri. Ci prova La Gazzetta dello Sport. Partendo da Tatarusanu e ricordando il penalty parato a Lautaro nel passato campionato. Ne ha parato un altro a Rincon ai quarti di Coppa Italia di inizio 2021 e uno addirittura a Mbappé in Coppa di Francia nel 2019. I rigoristi del Milan? Probabilmente Giroud che non sbaglia dal 2012 (ma non calcia spessissimo), quindi Theo Hernandez, finora 3 su 4 in carriera (errore con lo Spezia a gennaio 2022) e poi "serve creatività". "Brahim, Messias e Saelemaekers non sono rigoristi, Leao li ha calciati al massimo nelle nazionali giovanili portoghesi, Origi è più abituato ma ne sbaglia uno su due. E allora, anche per personalità, è probabile vadano a calciare Tonali e Bennacer, nel caso siano ancora in campo".