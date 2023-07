Dall'Anderlecht al Chelsea, poi West Bromwich Albion, Everton, Manchester United, Inter, ancora Chelsea, ancora Inter e ora chissà. La Gazzetta dello Sport continua a sottolineare la volubilità di Romelu Lukaku, mai troppo spesso in uno stesso club. "È normale che ogni trasferimento porti un ingaggio più alto: succede a tutti. È meno normale che questi trasferimenti sfuggano a volte a logiche sportive - attacca la rosea -. Probabilmente Lukaku non è stato aiutato da chi lo circonda: familiari, procuratori, amici. E adesso è arrivato il momento della scelta più difficile: se contano solo i soldi, l’Arabia offrirà la soluzione più comoda. Se invece, a 30 anni, cercherà il club ideale per gli ultimi anni della carriera, Romelu farà un disperato tentativo per convincere l’Inter. Poi, se i nerazzurri dovessero tenere ben chiusa la porta, dovrà individuare un’altra destinazione. Allegri lo vuole alla Juve, Romelu è sensibile agli allenatori che lo fanno sentire il migliore. E ancor di più stupisce allora la decisione di lasciare l’Inter nel 2021 per andare al Chelsea di Tuchel, per il quale era fondamentalmente una riserva e nemmeno la prima. Cambiando maglia così spesso, Romelu ha trovato tanti soldi ma ha smarrito se stesso. Magari in questi giorni si starà chiedendo se ne è valsa la pena".

