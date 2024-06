Come anticipato dalla nostra redazione (RILEGGI QUI) nella giornata di oggi l'Inter e l'agente Alejandro Camano hanno sistemato anche gli ultimi dettagli per il rinnovo di Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro firmerà un nuovo accordo fino al 2029 e, come puntualizza La Gazzetta dello Sport, guadagnerà 9 milioni di euro a stagione più un altro di bonus. Il Toro potrebbe quindi toccare la doppia cifra, arrivando eventualmente a quota 10.

Anche la rosea conferma che Lautaro metterà la firma sul prolungamento prima della fine della Coppa America con l'Argentina. Poi sarà il tempo dell'annuncio ufficiale.

