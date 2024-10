Nel momento del bisogno, l'Inter ha ritrovato i suoi bomber. Lautaro si era sbloccato a Udine, andando a segno anche con la Stella Rossa, mentre Thuram era partito fortissimo e poi aveva chiuso con una tripletta al Torino prima della sosta. Post-sosta riaperto dal gol da tre punti del Toro all'Olimpico. Inzaghi, insomma, riabbraccia al Thu-La proprio quando serve.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro conosce perfettamente l'importanza del 9 e del 10 per potersi ripetere in Italia e progredire in Europa. Inzaghi finora li ha gestiti, ruotandoli con Taremi e Arnautovic tra A e Champions, e continuerà a farlo: domani, a Berna contro lo Young Boys, almeno un pezzo della Thu-La comincerà in panchina. Questione di priorità: Simone e l’Inter quest’anno hanno scelto di non scegliere, ma domenica a San Siro arriva la Juve e qualche conto va fatto.