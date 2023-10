Dopo aver riguadagnato la testa solitaria della Serie A, complice il ko del Milan con la Juve, l'Inter cambia il file per dedicarsi alla Champions League, giunta alla terza giornata del girone. Contro il Salisburgo, per consolidare il primo posto, Simone Inzaghi si affiderà sicuramente alla coppia Thuram-Lautaro in attacco, mentre in altre zone del campo non mancano i dubbi: secondo la Gazzetta dello Sport, Carlos Augusto e Davide Frattesi, subentranti a Torino, domani potrebbero giocare dal 1' andando a prendere il posto di Federico Dimarco e Nicolò Barella, che almeno potrebbero rifiatare in vista della sfida di domenica con la Roma. Scontato, invece, il rientro dal primo minuto di Alessandro Bastoni (0' sabato scorso) e Denzel Dumfries, subito decisivo con assist dopo il suo ingresso in campo contro i granata.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!