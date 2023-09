L'Inter, Beppe Marotta dixit, rimarrà così in attacco, anche dopo l'infortunio serio occorso ieri al tramonto della gara con l'Empoli a Marko Arnautovic. In prospettiva futura, invece, il club milanese sta cominciando a guardarsi intorno: come svelato dalla Gazzetta dello Sport, gli occhi dei nerazzurri si sono posati su Nikola Krstovic, osservato speciale del d.s. nerazzurro Piero Ausilio e del capo degli osservatori Verdelli, all’U-Power Stadium per Monza-Lecce. In quell'occasione c'era anche il d.t. rossonero Geoffrey Moncada, anch'egli lì per lo stesso motivo.

La caccia a un attaccante con chili e centimetri va avanti anche oltre i confini nazionali: infatti, aggiunge la rosea, l'Inter, assieme a Milan e Juve, hanno accesso i riflettori su Serhou Guirassy dello Stoccarda e su Victor Boniface del Bayer Leverkusen.