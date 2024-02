La sfida attesissima tra Inter e Atletico Madrid di Champions League perde in poche ore due protagonisti attesi, che peraltro si sarebbero incrociati da vicino sul terreno del Meazza. Se da un lato Inzaghi dovrà rinunciare ad Acerbi, dall'altro Simeone non avrà Morata.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, gli esami cui si è sottoposto ieri hanno però evidenziato un lieve risentimento al soleo che, vista anche la delicatezza del muscolo, impone la massima prudenza e che gli farà saltare come minimo il match interno di venerdì contro la Salernitana e appunto il primo round contro la squadra del Cholo. Acerbi dovrebbe tornare il 25 febbraio a Lecce o, al più tardi, il 28 nel recupero con l’Atalanta. Spazio a De Vrij, dunque, che comunque in questa stagione ha dato sempre ottime risposte. Frattesi, invece, in Champions ci sarà, ma resta da valutare per la Salernitana.

Sulla sponda spagnola, ko Morata: 2-3 settimane la previsione per il recupero dal problema al ginocchio, con gli esami che hanno evidenziato "una contusione ossea e una distorsione del legamento laterale interno del ginocchio destro". Niente andata, ma ragionevolmente l'ex Juve ci sarà al ritorno.