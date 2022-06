Come ricorda la Gazzetta dello Sport, oggi è previsto un contatto tra Jorge Antun, procuratore di Paulo Dybala, e i dirigenti dell’Inter per trovare l’incastro economico definitivo, legato ai bonus del contratto e al premio alla firma. Dopodiché sarà l’ora del secondo incontro “fisico” che avverrà entro mercoledì, per il brindisi. L'argentino, attualmente in vacanza in Florida, ha già dato il suo ok al trasferimento in nerazzurro.