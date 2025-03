Dall'Udinese all'Udinese, il mondo capovolto in 6 mesi di Davide Frattesi. La Gazzetta dello Sport definisce così l'evoluzione della stagione del centrocampista nerazzurro. All'andata, contro la squadra friuliana, impiegò pochissimi secondi per sbloccare la partita con il suo solito inserimento.

Una rete che arrivò dopo i due gol siglati in pochi giorni con la maglia azzurra contro Francia e Israele e soprattutto dopo un avvio di campionato deludente in casa Inter. Frattesi sembrava essere in rampa di lancio, ma poi qualcosa si è inceppato. Fatta eccezione per la doppietta decisiva sul campo dell'Empoli.

Il minutaggio concesso da Inzaghi non è stato quello sperato, a gennaio l'entourage si è guardato attorno a caccia di alternative. La Roma spingeva per riportarlo a casa, il Napoli ha chiesto informazioni, ma l'Inter ha alzato il muro. Frattesi è così rimasto all'Inter, ma la situazione non è cambiata. Lo switch è mancato in maglia nerazzurra e Frattesi ha perso smalto e minuti pure con la Nazionale di Spalletti. L'estate è vicina e il richiamo di Roma è sempre fortissimo.