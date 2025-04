Archiviata l'impresa con il Bayern Monaco, l'Inter è tornata immediatamente a sintonizzarsi sul campionato. Come ha annunciato il presidente Marotta, ad attendere i nerazzurri c'è la "gara più importante dell'anno", quella al Dall'Ara di Bologna. Per Inzaghi esiste ed è tangibile la necessità di gestire le energie e valutare attentamente la condizione dei suoi ragazzi usciti esausti dai 90 minuti contro i bavaresi.

Prima Bologna, poi il derby di coppa e la settimana che si chiude con la Roma, prima di rituffarsi in Champions andando a Barcellona. In questo tour-de-force folle, ci sarà spazio per tutti. Secondo la Gazzetta dello Sport, domenica pomeriggio potrebbe trovare un posto Arnautovic, completando il tandem d'attacco con uno tra Lautaro e Thuram. Nel frattempo, si avvicina il rientro di Dumfries: l'ex PSV può tornare in campo con la Roma o a Barcellona. Più lunghi, invece, i tempi per Zielinski.