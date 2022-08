In attesa di regalare ad Inzaghi l'ultimo tassello in difesa, la dirigenza dell'Inter è al lavoro per sistemare in uscita gli ultimi due esuberi, Lucien Agoumé ed Eddie Salcedo.

Il centrocampista francese lascerà Milano dopo gli arrivi di Kristjan Asllani e Henrikh Mkhitaryan: la Cremonese si era informata incontrando anche l'entourage, ora per lui potrebbe esserci un ritorno in Ligue 1, dopo le esperienze con Sochaux e Brest. Il profilo di Salcedo è invece stato accostato al Bari in Serie B.