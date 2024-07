Se l'affare Venezia-Oristanio è in dirittura d'arrivo, non è ancora arrivata la stretta di mano tra Inter e Venezia per Tanner Tessmann. Secondo i media statunitensi, la trattativa non è ancora definita e il passaggio in nerazzurro non è del tutto scontato. Secondo Pro Soccer Wire il centrocampista ha ricevuto di recente offerte dall'Everton e dal Feyenoord. Gli apprezzamenti arrivati da Inghilterra e Olanda ha riaperto possibili nuovi scenari: l'Inter resta la favorita nella corsa al classe 2001 ma il suo futuro è ancora tutto aperto.

