In questi minuti, informa Footmercato.net, Martin Satriano sta svolgendo le visite mediche di rito per conto del Lens. Se non ci saranno intoppi, domani l'attaccante uruguaiano di proprietà dell'Inter firmerà un contratto che lo legherà a Les Sang et Or per un anno con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a cinque milioni di euro. 'Non automatico', precisano i colleghi francesi

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!