A fare la differenza in questo momento però è la volontà del ragazzo, che preferirebbe un obbligo di riscatto solo in caso di salvezza della Salernitana, in modo da non dover dire addio definitivamente al nerazzurro per ritrovarsi ancora in Serie B, dopo le ultime due stagioni con il Monza. Monza che ad oggi sembra più orientato su altri profili, mentre l'altro club interessato, l'Hellas Verona, è interessato oggi solo a un prestito. Quanto basta per porre i campani in pole position per Pirola, ma sia con il ragazzo sia con l'Inter bisogna ancora smussare gli angoli. Work in progress.

Acquista QUI i prodotti originali Inter