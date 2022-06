Una decina di giorni, entro il 30 giugno che è una data cerchiata in rosso in Viale della Liberazione, potrebbero esserci novità importanti sul fronte Lucien Agoumé. Il classe 2002 ex Sochaux, uno dei migliori giovani talenti transalpini, in questa stagione si è ben disimpegnato al Brest e ha attratto l'interesse di diversi club all'estero, in particolare da Francia, Germania e Inghilterra. L'Inter, che sta trattando Kristjan Asllani, coetaneo di Agoumé, per il ruolo di vice Marcelo Brozovic, sarebbe disposta anche a cedere il centrocampista francese anche a titolo definitivo se l'offerta fosse congrua. Ancora qualche giorno e il quadro sarà più chiaro.