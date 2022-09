Come previsto, Lucien Agoumé torna in Francia. Nonostante il forte interesse del Lorient, il centrocampista nerazzurro classe 2002 giocherà questa stagione con la maglia del Troyes. Accordo raggiunto poco fa tra i club sulla base di un prestito secco. A fare la differenza l'abbondanza a centrocampo nella rosa del Lorient, che non avrebbe permesso ad Agoumé di giocare con continuità. Visite mediche programmate per le 14 di oggi.