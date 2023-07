Romelu Lukaku al centro del mercato. Dell'Inter e non solo. Tante le voci, tante le indiscrezioni. Dall'Inghilterra parlano di Chelsea che chiede non meno di 45 milioni per la cessione del belga. "L’Inter aveva finora messo in preventivo una cifra vicina ai 30 milioni. L’impressione è che Beppe Marotta salirà fino a 35 milioni, bonus inclusi - spiega il Corriere della Sera -. E con una leggera limatina ulteriore l’affare verrà chiuso. Non prima di 5-6 giorni probabilmente, perché la trattativa non è comunque delle più semplici sotto molti punti di vista, ma il futuro di Romelu è sempre più nerazzurro".

E le sparate sulla Juventus? "Pista disinnescata direttamente dai vertici bianconeri, che sembrano orientati, là davanti, a ripartire da Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Poi, naturalmente, ogni piano è rivedibile di fronte ad eventuali offerte indecenti", conferma il quotidiano.

