Khephren Thuram, fratello minore di Marcus, è da tempo finito nel mirino dell'Inter. Oggi il Corriere dello Sport conferma e rilancia: i nerazzurri non solo vogliono tenersi il più grande dei figli di Lilian, ma intendono pure portarsi a casa l'altro, attualmente al Nizza.

Il contratto di Khephren scadrà nel 2025, fra un anno, per cui Ausilio e Marotta hanno già intravisto la possibilità dell'ennesimo colpaccio di mercato. Dando credito a quanto circolato negli ultimi giorni, sarebbero proprio questi i programmi del giovane Thuram (classe 2001): restare ancora una stagione in Costa Azzurra e poi mettersi sul mercato da svincolato.

Sarà decisivo muoversi con anticipo, considerando che pure altri grandi club staranno facendo lo stesso ragionamento. Magari si potrebbe pensare di sfruttare qualche canale preferenziale: il legame tra i due fratelli è molto stretto e Marcus potrebbe fungere da apripista per Khephren. Non a caso - secondo il CdS - il primo ha già cominciato a raccontare al fratello come si trovi bene in nerazzurro, come abbia trovato l’ambiente ideale per sfruttare le sue caratteristiche e che le porte sarebbero già spalancate per il suo arrivo. E lo stesso può dirsi di papà Lilian, pure lui incantato dal mondo Inter.