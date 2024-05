Esordio insieme dal 1' per Barella e Frattesi nell'Inter a Frosinone. Come sottolinea il Corriere dello Sport, è stata la prima volta che i due centrocampisti sono partiti titolari in nerazzurro, mentre era già accaduto con la nazionale azzurra. E proprio in chiave Italia, Spalletti avrà gradito senz'altro la prestazione di entrambi: Frattesi più propenso a lanciarsi nello spazio, mentre Barella ha dettato i tempi e orchestrato con intelligenza la fase d'attacco.

Come evidenzia il CdS, il segnale è stato chiaro: l'Inter a centrocampo è a posto per qualche anno. Oltre ai due azzurri, infatti, i dirigenti sono stati eccezionali nell'anticipare i tempi su Zielinski, erede designato di Mkhitaryan: rinforzo di valore per una mediana di altissimo livello. Il futuro è garantito.