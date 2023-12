Dagli studi di DAZN, Emanuele Giaccherini offre la sua ricetta alle proprietà straniere per provare a inserirsi al meglio nel calcio italiano: "Prima bisogna partire dalle infrastrutture, ma la cosa principale è mantenere delle figure di riferimento. L'Inter per esempio ha Javier Zanetti e Piero Ausilio. Poi ha rinnovato Beppe Marotta, che per me è il miglior dirigente italiano. La scelta di Steven Zhang di rinnovargli il contratto non è solo per il lavoro svolto, ma per garantire all'Inter di essere in buone mani per il futuro".

