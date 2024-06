Nella sfilata di dirigenti del calcio italiano passati sul palco del 'Festival della Serie A', ha preso la parola anche Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, che, tra le altre cose trattate, si è espresso così sul futuro di Albert Gudmundsson, giocatore accostato con insistenza all'Inter: "Quanti chiamate ho ricevuto? Non devono chiamare me perché non conto nulla - la sua battuta -. E' uno dei ragazzi a cui vogliamo bene, gli abbiamo augurato di inseguire il suo sogno come avevamo fatto con Dragusin (approdato al Tottenham a gennaio, ndr). Gilardino ci ha dimostrato che non è il singolo a fare la differenza".

In seguito, Zangrillo ha parlato così delle difficoltà italiane di dotarsi di un impianto di proprietà: "Inter e Milan posso essere i testimoni viventi. Si parlava di nuovo stadio nel 2017, ora siamo nel 2024 e non è stata presa una decisione. Non penso che sia colpa delle società...".

