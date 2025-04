Sono stati fissati per le ore 10 di sabato prossimo, 26 aprile, i funerali di Papa Francesco. Secondo quanto riportato da Sky Sport, si va verso il rinvio della sfida in programma il giorno stesso tra Lazio e Parma, inizialmente calendarizzata per le 20.45.

Nello stesso giorno si dovrebbero disputare anche Como-Genoa alle 15 e Inter-Roma alle 18. Secondo Sky, però, la Lega Serie A è in contatto in queste ore con le autorità per decidere sulle altre gare, tra cui quella dei nerazzurri.