Cesc Fabregas vota Inter. A poche ore dalla finalissima di Champions League, il tecnico del Como vede i nerazzurri favoriti rispetto al PSG: "Si affrontano due squadre dagli stili differenti - la premessa dello spagnolo a DAZN Football -. L'Inter gioca con gli stessi giocatori da diversi anni, ha esperienza e fisicità. Inoltre è alla sua seconda finale in tre stagione. Se devo scegliere, dico Inter. Ma il PSG è una squadra molto completa che ha fatto una seconda parte di stagione fantastica. Per me finisce 2-1".