Sebastiano Esposito è carico per la sfida che andrà in scena fra qualche minuto tra il suo Empoli e il Milan al Castellani. Intervistato da DAZN nell'immediato prepartita, l'attaccante di scuola Inter non vede l'ora di lasciare il segno in quello che è il suo derby: "Diciamo che giocare contro le grandi squadre è molto bello. Essendo cresciuto e nato nel settore giovanile dell’Inter è sicuramente speciale. Mi ha sempre portato fortuna giocare contro il Milan, speriamo di ripeterci".

Esposito che ad Empoli ha vissuto una stagione davvero importante dopo le difficoltà degli anni scorsi: "Le difficoltà ti aiutano a crescere, penso di essere cresciuto. Mister Roberto D’Aversa e questa società mi stanno aiutando tanto".

