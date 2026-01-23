Federico Dimarco, l’uomo che ha ribaltato completamente il destino di questa partita, è il Panini Player of the Match di Inter-Pisa. Ricevuto il premio, frutto di una gara sontuosa culminata con il gol del 4-2 che ha di fatto piegato definitivamente i toscani, arriva ai microfoni di DAZN per il commento a caldo dell’incontro di San Siro.

Cosa c’era nella tua testa quando sei entrato? Hai ribaltato la serata.

“C’era la voglia di vincere. Non siamo partiti benissimo ma la cosa importante era segnare almeno un gol prima della fine del primo tempo perché sapevamo che la ripresa era lunga. Per fortuna ne abbiamo fatti tre. Siamo stati bravi, siamo andati all'attacco; capita di sbagliare l’approccio giocando così tanto ma era importante ribaltarla e lo abbiamo fatto bene. Ci prendiamo i tre punti”.

Pio Esposito si merita il coro di Bobo Vieri?

“Deve mangiarne di pasta, però è sulla buona strada”.

Mi spieghi il lavoro scientifico fatto sul tuo corpo?

“Ho sempre lavorato forte in allenamento. Finita la brutta parentesi della scorsa stagione ho voluto riazzerare tutto. Per un mese sono sparito anche dai miei amici per riflettere su cosa migliorare, anche a livello personale; volevo ripartire e ce l’ho fatta. Sono contento così”.