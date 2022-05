Trattativa in standby, non rottura: questa la situazione relativamente ai discorsi tra l'Inter e Ivan Perisic sul rinnovo di contratto di quest'ultimo. Dopo che il croato ieri, a margine della vittoria in Coppa Italia, si è esposto pubblicamente sostendo che con i grandi giocatori non si aspetta l'ultimo momento per trattare, Gianluca Di Marzio, espero di mercato di Sky Sport, precisa che il club nerazzurro ha chiesto al giocatore di attendere la fine della stagione per discutere l'accordo per provare ad assecondare le sue richieste economiche (biennale con opzione da 6 milioni netti l'anno). Da Viale della Liberazione, al momento, è arrivata un'offerta al ribasso di 4,5 milioni per due stagioni secche, vista la carta d'identità. Nonostante il no dell'ex Bayern Monaco, "l'Inter è ancora fiduciosa di trattenerlo e di riuscire a rinnovare il suo contratto per altri due anni - nonostante sfogo di ieri -, ma dovrà limare un po' verso l'alto la sua proposta. Ovvio è che starà sempre al giocatore decidere se accettare o meno la prossima offerta del club, con possibile rilancio verso l'alto", si legge su Gianlucadimarzio.com.