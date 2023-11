L'Inter torna a seguire Ferdi Kadioglu, esterno classe 1999 in forza al Fenerbahce. Dopo averlo seguito in estate, il club nerazzurro è tornato a monitorare il calciatore n nel corso dell'ultima sosta per le Nazionali: in particolare, come riportato da Haber Global, erano presenti scout dell'Inter nel corso dell'ultima uscita dei turchi contro la Germania.

Sul giocatore 24enne, valutato circa 17 milioni di euro, è forte anche l'interesse di Milan, Napoli e di diverse big della Bundesliga.