In vista del match di questa sera contro il Galles, Zlatko Dalic è costretto a salutare Petković che salterà, ovviamente, anche la gara di martedì prossimo contro la Turchia per via di un problema al ginocchio che difficilmente verrà risolto nel giro di qualche giorno. A renderlo noto è Nova TV che a proposito della preparazione per il match di stasera dice anche: "Marcelo Brozović e Josip Juranović hanno lavorato con un ritmo leggero, ma anche loro sono tornati ad allenarsi bene e contro il Galles dovrebbero iniziare dal primo minuto. Tutti gli altri sono pronti e, come ha detto il capitano Luka Modrić, andranno al 200%".