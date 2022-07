Ore decisive per il futuro di Gleison Bremer, con l'Inter che ha accelerato notevolmente per arrivare a un accordo con il Torino e fumata bianca che sembra essere sempre più vicina. Lunedì è in programma un vertice tra le figure di spicco dei principali club per definire i dettagli di un'operazione che, in linea di massima, dovrebbe essere stata già imbastita. E secondo le ultime informazioni raccolte da Toro News, un accordo base da smussare nelle prossime ore sarebbe stato già raggiunto. Il difensore brasiliano approderebbe in nerazzurro a titolo definitivo per una cifra cash di 25 milioni di euro, a cui verrà aggiunta la contropartita tecnica dell'ex Primavera Cesare Casadei, valutato 8 milioni. L'Inter si riserverebbe però la possibilità di usufruire di un diritto di recompra per riportare a Milano Casadei entro due anni dal suo passaggio in granata, versando 18 milioni di euro nelle casse del Torino. In fase di discussione anche una possibile percentuale su una futura rivendita a terzi di Bremer che l'Inter dovrebbe riconoscere al Torino e che potrebbe aggirarsi intorno al 10%.