L'Inter ha pareggiato al Maradona di Napoli mantenendo così la vetta della classifica. Sulle frequenze di Sky Sport ha espresso la propria convinzione Alessandro Costacurta: "Nel primo tempo ho visto una bella Inter, aveva preso in mano la situazione sfociata poi nel gol. Poi da lì ho visto una gara equilibrata. Grande Napoli nel secondo tempo, ma la cosa sorprendente è che da lì l'Inter non ha un corner, non un tiro in porta, non ha fatto un tiro fuori. Cosa le è successo?".