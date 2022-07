La UEFA ha previsto premi per oltre 2 miliardi per le 32 partecipanti alla prossima edizione della Champions League. Calcioefinanza.it ha visionato alcuni documenti relativi alla suddivisione del montepremi complessivo della manifestazione, evidenziando le varie suddivisioni: per la fase a gironi, l’Uefa distribuirà ai club un totale di 2,022 miliardi di euro, dei quali 25% sarà destinato alle quote di partenza (500,5 milioni di euro); il 30% sarà destinato agli importi fissi relativi alle prestazioni (600,6 milioni di euro); un altro 30% verrà assegnato sulla base delle classifiche dei coefficienti di rendimento decennali (600,6 milioni di euro). Il restante 15% sarà relativo alle quote variabili legate al market pool (300,3 milioni di euro).

Ciascuno dei 32 club che giocheranno la fase a gironi riceverà 15,64 milioni di euro, suddiviso in un acconto di 14,8 milioni di euro e un saldo di 840.000 euro. Per ogni partita della fase a gironi verranno assegnati dei bonus in base alle prestazioni: 2,8 milioni di euro per ogni vittoria e 930.000 euro per pareggio. Gli importi non distribuiti (930.000 euro per pareggio) verranno raggruppati e ridistribuiti tra i club che partecipano alla fase a gironi in misura proporzionale al numero di vittorie.

I club che si qualificano per la fase a eliminazione diretta riceveranno i seguenti importi:

Qualificazione agli ottavi di finale: 9,6 milioni di euro a società;