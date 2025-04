L'Inter mette in stand-by il campionato e si tuffa di nuovo sulla Champions League, dove è in arrivo il ritorno dei quarti di finale contro il Bayern Monaco dopo il 2-1 nerazzurro nel match d'andata in Baviera. Inter-Bayern Monaco, in programma mercoledì 16 aprile alle 21:00, sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console.

