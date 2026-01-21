La Juventus è l'unica italiana ad aver portato a casa una vittoria nella penultima giornata della League Phase di Champions League: la squadra di Luciano Spalletti ha battuto il Benfica di José Mourinho 2-0 con i gol di Thuram e McKennie e ora è 15esima in classifica, con gli stessi punti dell'Inter, davanti grazie a una migliore differenza reti. Crolla in casa l'Atalanta, dodicesima in graduatoria per effetto del ko subito in rimonta contro l'Athletic Bilbao (3-2).
Non sbaglia il Bayern Monaco, che mantiene il secondo posto imponendosi 2-0 sull'Union SG; nella top 8, comandata dall'Arsenal a punteggio pieno, aumenta la presenza inglese con i successi di Liverpool, Newcastle e Chelsea, capaci di battere Marsiglia, PSV e Pafos. Sorride a metà il Barcellona che, pur superando in rimonta con lo Slavia Praga, al momento dovrebbe passare dalle forche caudine dei playoff per raggiungere gli ottavi di finale.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - Focus
Altre notizie
