"Sono veramente molto orgoglioso di Buongiorno". Parola di Urbano Cairo, intervistato da TMW al 'DLA Piper Sport Forum', dove il presidente del Torino ha espresso tutto il suo orgoglio per il gioiellino di casa granata, entrato nelle orbite di mercato dell'Inter. "Ha fatto una grande partita. Non era facile avendo preso l'ammonizione al 6' giocare 90 minuti in quel modo, quindi siamo veramente felici. Gli ho mandato un messaggio immediatamente dopo la partita".

Quanto vale adesso Buongiorno? Si dice che l'Inter sia interessata.

"Lui mi ha detto che sarebbe rimasto volentieri al Torino, io gli ho detto: 'Alla grande, rimani con noi che faremo un grande campionato'. Questa è l'intesa tra noi, quindi io non penso a vendere Buongiorno".

Come lo vede in futuro?

"Lui è nato nel Toro, a 7 anni è arrivato al Toro e adesso ne ha 24, quindi è 17 anni che è al Toro, adora il Toro, adora la maglia del Toro ed è un ragazzo veramente fantastico. Davvero una persona perbene, un ragazzo splendido, si è laureato, studioso, disciplinato, ha una fidanzata molto carina, molto bella, ma anche una bella persona, una famiglia stupenda. È un ragazzo perfetto per noi, non è il capitano perché lo è Rodriguez, ma è capitan futuro. Non diciamolo troppo però perché De Rossi doveva esserlo e non lo ha mai fatto (ride, ndr)".

Lo Scudetto è una sfida tra Juventus e Inter?

"Non lo so, non siamo neanche ad un terzo del campionato... Inter e Juventus hanno un po' di vantaggio certamente, ma dipenderà molto anche dalle preparazioni fisiche. Nerazzurri e bianconeri hanno cominciato a mettere una qualche ipoteca sul fatto di giocarsela tra loro".

