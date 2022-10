"Haaland? Branca me lo avrebbe fatto comprare al 100%, già me lo vedo mentre mi dice 'presidente questo è speciale' e me lo sarei trovato all'Inter". Le parole sono di qualche giorno fa e uscite dalla bocca di Massimo Moratti nell'intervista concessa a Il Secolo XIX (RILEGGI QUI). Parlando allo stesso quotidiano, l'ex direttore sportivo dell'Inter si sente di dare ragione al suo vecchio presidente, confermando lo scenario: "A Moratti parlo di Haaland dai tempi del Salisburgo, quando c'era lui con gli attaccanti non c'era neppure bisogno di insistere. Sì, glielo avrei portato".