In un altro passaggio, l'ex presidente interista parla dei grandi talenti emersi in Europa negli ultimi anni, mettendo in testa Haaland. "Rimango meravigliato quanto vedo giocatori con nomi difficilissimi come Kvaratskhelia del Napoli presi in posti lontani: sembra che giochi semplice e invece gli riesce tutto quello che desidera, bravissimo. Però dico Haaland: Branca me lo avrebbe fatto comprare al 100%, già me lo vedo mentre mi dice 'presidente questo è speciale' e me lo sarei trovato all'Inter".