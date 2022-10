Intervenuto sulle onde di Radio Bruno , l'ex centrocampista di Inter e Fiorentina, Borja Valero ha risposto anche sulla sfida di sabato del Franchi tra le sue due ex squadre. "Quando ci penso mi vengono sempre i brividi. Quegli anni, anche se non abbiamo vinto nulla, sono stati molto felici - ha detto a proposito della vittoria della Viola contro la Juventus di nove anni fa -. Per quanto riguarda la partita contro l'Inter, l'anno scorso i nerazzurri la ribaltarono dopo un grande primo tempo viola. La Fiorentina contro queste squadre gioca sempre bene".

Sul futuro:

"Io in società (della Fiorentina, ndr)? Non ci penso ma nel caso vorrei solo un ruolo, qualunque esso sia, nel quale possa prendermi responsabilità per le decisioni prese e non essere portato in giro come una figurina. Penso faccia bene avere una persona che ha vissuto la Fiorentina per fare le pubbliche relazioni per la società, figura che ora penso manchi".