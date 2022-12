Intervenuto in collegamento con l'emittente laziale Radiosei, Paolo Bonolis ha parlato dei suoi rapporti con calciatori dell'Inter e con un altro tifoso d'eccezione rivale: "Tra me e Jerry Scotti c’è un rapporto normalissimo tra persone che stimano in modo reciproco. Ho un profondo rispetto per lui, magari non c’è un rapporto di frequentazione visto che lui vive a Milano ed io a Roma. Lui è milanista, io interista, sono più appassionato come tifoso. Ho un bel rapporto con Zanetti, mi ha anche regalato il suo anello del Triplete. Ho un bel rapporto anche con Cassano, Vieri, Materazzi e devo dire che è stato molto carino con me Edin Dzeko. Lui ha portato grande qualità, esperienza e specificità del ruolo che svolge".