"Penso che la partita sia stata difficile all'inizio, poi abbiamo avuto la giusta reazione. Siamo una squadra forte, abbiamo fatto il massimo e siamo contenti". Così Ange Yoan Bonny in conferenza stampa dopo Inter-Pisa 6-2.

Nel 2005 nacque il termine 'pazza Inter', ti piace come definizione?
"Sì? Pazza Inter? In otto minuti l'abbiamo rimontata, è l'esempio che siamo una squadra forte, abbiamo avuto l'atteggiamento giusto". 

Quest'anno sentite l'ossessione dello scudetto?
"Per me è il primo anno, quando sono entrato in questo spogliatoio ho visto tanti campioni. E i campioni hanno questa ossessione di vincere tutto, abbiamo il dover di provarci". 

Sezione: Focus / Data: Ven 23 gennaio 2026 alle 23:09
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
