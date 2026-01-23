Ange-Yoan Bonny, entrato anche lui nella sagra del gol di Inter-Pisa con la rete del 5-2, elegge ai microfoni di DAZN la rete più bella: “Quella di Federico Dimarco, bello e difficile da fare”.

Sul tuo gol ti sei preso un bel rischio.

“Se giochi così devi segnare, se no ti ammazzano. Quando sono partito sono andato a segnare, sono contento”.

Che piacere è per te entrare e fare questa giocata, concretizzare questa offensività che ha l’Inter?

“I compagni danno fiducia a tutti, penso che così è più facile per noi giovani perché siamo aiutati a stare nel gruppo e dare il meglio. Per me è un piacere essere in questa squadra”.

Quanto c’è di Chivu in questa squadra, anche nei tuoi competitor in attacco?

“Abbiamo capito che il gruppo è la cosa importante. Abbiamo gli stessi obiettivi e da soli non si va da nessuna parte”.

Quanto siete contenti di potervi godere i big match del fine settimana?

“La classifica la guardiamo dopo le partite. Prima pensiamo a noi e guardiamo davanti, speriamo di andare avanti così. Spingiamo perché anche le altre vanno bene”.