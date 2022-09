Intervenuto a Radio Nerazzurra, Beppe Bergomi ha parlato in modo dettagliato del momento dell'Inter non propriamente felice. "In questi periodi delicati si sente l'assenza di un leader. Qualcosa da questo punto di vista manca - ha detto lo Zio -. Storicamente, l'Inter ha sempre vinto con un allenatore di personalità. Il problema dei tanti gol subiti è un discorso generale, di fase difensiva e non solo di difesa. C'è un problema di condizione fisica, basta guardare come arrivano le ammonizioni: si arriva sempre in ritardo. I cambi? Penso che Inzaghi abbia le capacità per ricucire con chi ha tolto presto dal match, far capire loro che restano importanti. Poi la mia idea è che, va bene la preparazione fisica, ma serve la voglia di andare oltre, di migliorarsi, di fare quel metro in più. E questo sta mancando: l'atteggiamento non è quello corretto".