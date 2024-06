Dopo aver presentato la partita di domani a Sky (LEGGI QUI), Alessandro Bastoni è intervenuto anche in conferenza stampa alla vigilia del match con la Croazia al fianco di Luciano Spalletti. Di seguito le sue dichiarazioni.

Quali sono gli aspetti di cui aver paura della Croazia?

"Paura non è una parola che mi piace accostare al calcio, la accosto a cose ben più gravi del calcio come le malattie. Abbiamo visto la Croazia, abbiamo più che paura grande rispetto. Conosciamo i giocatori presenti in rosa, sappiamo l'esperienza in rosa, hanno giocato più di ottanta partite insieme e non succede spesso una cosa del genere. Abbiamo rispetto, ripeto, ma penso che la batosta con la Spagna ci abbia lasciato tanto, ci abbia unito ancora di più perché è facile stare insieme quando si vince e far festa. È quando si perde che deve uscire il vero valore dell'uomo e del giocatore. Credo sia uscito in questi giorni e vogliamo dimostrarlo domani".

Sulla difesa a tre o a quattro:

"Nel calcio moderno non si gioca sempre nello stesso ruolo o posizione. Per me non credo che ci sia molta differenza tra giocare con la difesa a quattro o con la difesa a tre. Penso che la cosa più importante sia per aiutare la tua squadra il più possibile con azioni decisive".

Sulla sintonia con Riccardo Calafiori.

"Mi piace giocare al fianco di Calafiori in difesa. È un grande giocatore, non ha mai paura di giocare con la palla, mi ricorda un po' me stesso di tre o quattro anni fa. Abbiamo giocato solo un paio di partite insieme , ma spero che la nostra comprensione possa solo migliorare nel tempo".

