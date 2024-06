Arrivato allo stadio di Lipsia insieme al gruppo azzurro, Alessandro Bastoni si ferma ai microfoni di Sky Sport per presentare la partita di domani contro la Croazia, partita importante dopo la brutta sconfitta contro la Spagna che il difensore dell'Inter ricorda così: "Sicuramente non ci aspettavamo una batosta del genere ma penso ci possa fare bene. Abbiamo analizzato la partita con la Spagna e sappiamo quali errori non vanno ripetuti".

Domani basterà anche il pari, ci sarà più attenzione in attesa di trovare il varco?

"La situazione di farci bastare il pari l'ho vissuta in Champions contro l'Atletico Madrid e non è andata benissimo. Non sarà assolutamente così, vogliamo andare in campo per vincere. Sarà importante anche a livello mentale dopo la batosta con la Spagna".

Che Italia vedremo domani tatticamente?

"L'input sarà quello delle scorse partite, analizzando le cose sbagliate contro la Spagna. Vogliamo imporre il nostro gioco, seguendo gli ordini del mister".

Pensi a fare un altro gol?

"Chi fa gol conta poco, sarà importante passare il turno. Lo meritiamo noi e tutti i tifosi".

