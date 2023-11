Capitano d'eccezione alla Red Bull Arena di Salisburgo, Alessandro Bastoni si presenta ai microfoni di Mediaset Infinity per descrivere la sua serata perfetta, culminata con la vittoria sui padroni di casa e la conseguente qualificazione agli ottavi di Champions dell'Inter: "Sono contento sia a livello personale ma soprattutto di squadra. E' stato un onore incredibile indossare la fascia che è stata indossata da tanti campioni. Sapevamo l'importanza della partita, al rientro dalla sosta avremo una settimana intensa".

Giudizio sulla partita.

"Più che leggerezza nostra, darei meriti al Salisburgo che ci ha messo in difficoltà sia qua che a Milano. Sono giovani, intensi, nel loro stadio è molto difficile. Sono contento della risposta della squadra, siamo stati maturi. Nel secondo tempo siamo saliti in cattedra vincendo la partita".

Che giocatore è Lautaro?

"Siamo felicissimi di averlo in squadra, è un punto di riferimento a livello tecnico ma anche umano. Ci dà una grande mano in campo e fuori".

Messaggio anche alle rivali scudetto?

"Come ha detto Frattesi, non importa chi gioca, conta solo vincere, Non c'è spazio per l'egoismo perché l'obiettivo finale è troppo grande. Siamo tutti contenti della gestione, riusciamo ad avere minuti e fiducia. Vogliamo continuare così".

