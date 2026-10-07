Intervistato da RTV San Marino, Kristjan Asllani, mattatore del match di ieri tra l'Albania e la Nazionale del Titano con una doppietta decisiva per la vittoria della squadra di Rolando Maran, ha voluto in primo luogo congratularsi con gli avversari: "Sinceramente c'è da fare i complimenti al San Marino - dice - perché è venuto qua, ha giocato a viso aperto e non era scontato, quindi facciamo i complimenti. Non è stato facile oggi per noi, abbiamo fatto un primo tempo buono, però sai un po' mezzo e mezzo, forse un po' la stanchezza, però erano quattro partite in 15-16 giorni anche per loro. Abbiamo avuto grandi difficoltà, però ci portiamo a casa questi tre punti e il primo posto nel girone adesso. In questo stadio dove secondo me è difficile giocare a viso aperto e quindi gli faccio anche un grande in bocca al lupo".

L'Albania resta una Nazionale di grande qualità. "Siamo siamo una bella squadra - spiega Asllani - Ora abbiamo iniziato un nuovo ciclo con mister Maran, siamo contenti, avevamo fatto due amichevoli in estate, però eravamo un po' tutti mezzo e mezzo, sai, c'erano le vacanze, adesso ci siamo ricompattati tutti. Siamo contenti, peccato per la partita che abbiamo avuto in Finlandia, per quel rosso, però questo è il calcio. Dove possiamo arrivare? Non lo so, noi l'abbiamo detto a tutti: Il nostro obiettivo è il primo posto, quindi questo è il nostro obiettivo per il momento. Adesso torniamo nei nostri club e poi torniamo qua con la voglia di dimostrare ancora". In conclusione, il giocatore oggi in forza all'Al-Jazira viene interpellato su un possibile ritorno in Italia: "Adesso ho iniziato questa nuova esperienza e dico la verità, vorrei rimanere a lungo".