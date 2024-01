Krijstian Asllani, centrocampista nerazzurro, ha parlato a Sky Sport nel post-partita: "Dovevamo pensare a questa partita, molto importante in uno stadio difficile. Dobbiamo ragionare di gara in gara, guadagnandoci i nostri tre punti. Abbiamo sofferto molto, loro hanno alzato i difensori, con difficoltà sulle palle alte. Noi bravi a soffrire tutti insieme fino alla fine. I compagni mi hanno fatto i complimenti, ma per me non era un esame di maturità.

Devo prendermi responsabilità, questa è una squadra fantastica e un gruppo fantastico. Lautaro un vero capitano, uno dei primi ad aiutarmi, a pallarmi tutti i giorni anche durante il mercato. E' un capitano incredibile, lo ringrazio per tutto quello che fa, è un vero leader. Ci fa alzare l'asticella sempre".